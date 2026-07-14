Video: así fue el impactante choque entre una moto y un patrullero en la avenida Luro

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió este martes en la esquina de avenida Luro y España, donde una motocicleta Honda XR 150 cc impactó contra un patrullero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se dirigía a atender una emergencia.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y muestra el momento exacto de la colisión.

El siniestro ocurrió en la intersección de Luro y España.

El video al que tuvo acceso 0223 muestra cómo el móvil policial avanzaba por calle España con las sirenas activadas y al llegar a la intersección con Luro, cruzó con el semáforo en rojo.

En ese momento, los vehículos que circulaban por la avenida detuvieron su marcha para permitir el paso del patrullero. Sin embargo, la motocicleta que transitaba por Luro en dirección oeste continuó su recorrido y terminó impactando contra el costado izquierdo del móvil policial.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

Según las primeras versiones, el conductor no habría logrado ver al patrullero porque un colectivo le habría obstaculizado la visión.

Como consecuencia del violento choque, el motociclista, un hombre de unos 30 años, salió despedido varios metros antes de caer sobre la cinta asfáltica.

Personal de emergencias acudió rápidamente al lugar y trasladó al herido a un centro de salud para recibir atención médica.