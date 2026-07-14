FIFA prohibió las banderas sobre las Islas Malvinas para la semifinal ante Inglaterra

La FIFA aplicará un estricto operativo de seguridad para el duelo entre Argentina e Inglaterra y vetó el ingreso de banderas, carteles y prendas con referencias a las Islas Malvinas.

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, estará marcada por un importante operativo de seguridad. En ese contexto, la FIFA confirmó que no permitirá el ingreso de banderas, carteles, camisetas ni ningún otro elemento con referencias a las Islas Malvinas, al considerar que se trata de contenido de carácter político según el reglamento vigente del organismo.

La medida forma parte del protocolo especial diseñado para uno de los encuentros de mayor riesgo de toda la Copa del Mundo. Las normas de la FIFA prohíben el ingreso a los estadios de mensajes políticos, religiosos, raciales, de odio o considerados provocativos. Por ese motivo, la restricción alcanza a cualquier insignia vinculada al histórico reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, un símbolo que suele estar presente en las tribunas de la Selección.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó la decisión y explicó que tampoco estarán permitidas las remeras o pancartas alusivas al conflicto. "No pueden ingresar banderas con contenido político", afirmó la funcionaria, quien detalló que el operativo fue elaborado tras un análisis de riesgo conjunto con organismos internacionales.

La coordinación incluyó reuniones del Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC), en Leesburg, Virginia, junto con representantes de la FIFA, el FBI, la policía del estado de Georgia, la policía de Miami, las autoridades de seguridad de Inglaterra y funcionarios argentinos. Para la semifinal trabajarán más de 1.600 efectivos entre fuerzas policiales, seguridad privada y organismos interjurisdiccionales.

Además, la organización dispuso que los hinchas de Argentina ingresen al estadio por la Puerta 4, mientras que los simpatizantes ingleses lo harán por la Puerta 3. Sin embargo, Monteoliva aclaró que, debido a que las entradas fueron adquiridas con anticipación, habrá aficionados de ambos países distribuidos en diferentes sectores del Mercedes-Benz Stadium. También estará prohibido ingresar con botellas y todas las bebidas se entregarán en vasos descartables para minimizar riesgos.

El operativo también abarcará los hoteles de ambas delegaciones, los traslados oficiales y controles reforzados en todos los accesos. Según informó la ministra, ya fueron identificados 13 argentinos que intentaron ingresar con entradas falsas o eludir controles, por lo que quedaron inhabilitados para asistir a estadios durante el Mundial y también en la Argentina. Además, Estados Unidos recibió un listado de 33.000 personas con derecho de admisión vigente en el país para impedir su acceso a los partidos del certamen.