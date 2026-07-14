Después de diez meses, la inflación se ubicó debajo del 2%: de cuánto fue en junio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se desaceleró en el sexto mes del año y cerró junio en 1,9%. Así, registró una suba del 16,8% en la primera mitad del año y acumula un 33,5% en la comparación interanual.

De acuerdo a la medición del organismo, la inflación quebró el 2% algo que las consultoras proyectaban que ocurriera recién en agosto. Esto no ocurría desde septiembre de 2025.

En mayo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había alcanzado el 2,1%, lo que implica un retroceso de 0,2 puntos porcentuales.

A través de su cuenta oficial de X, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó que el dato del mes pasado fue el más bajo en diez meses. “La variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde julio del año pasado”, observó.

A la vez, Caputo remarcó que “a nivel de divisiones, la variación en Alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 1,3%, en tanto Prendas de vestir y calzado registró una suba de 0,4%”. “Esta última división exhibió una variación de 11,9% interanual. La media móvil de 3 meses disminuyó 0,5 p.p. en relación a mayo, ubicándose en el nivel más bajo desde octubre del año pasado y reflejando la fortaleza del proceso de desinflación”, acotó.

La división de Recreación y cultura encabezó los aumentos mensuales con una suba de 4,2%, impulsada por los mayores costos en paquetes turísticos.

La inflación de junio

La división con mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,2%) como consecuencia del aumento en paquetes turísticos, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Comunicaciones (0,9%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%).

En la región Pampeana, el conglomerado que incluye a General Pueyrredon, los precios subieron por encima del promedio nacional y registraron un alza de un 2,0%.