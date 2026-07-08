El dólar oficial frenó la racha de tres subas semanales antes del fin de semana largo

El dólar oficial continúa presionado este miércoles 8 de julio y se encamina a cerrar esta semana corta en nuevos máximos nominales históricos.

En el mercado oficial, el dólar mayorista cayó $2,5 a $1.490 para la venta. Con respecto al techo de la banda, que hoy se ubicó a $1.816,64, se posiciona a una distancia del 21,9%.

El dólar oficial minorista cerró a $1.460 para la compra y a $1.510 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.513,22 para la venta.

La brecha con el techo de la banda tocó máximos de 11 ruedas

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.576,25 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.9%. El dólar MEP cerró a $1.528,41 y la brecha con el dólar oficial es de 2.7%.

El dólar blue cerró a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.567,91.