Así quedó el frente de la casa impactada por un joven borracho: "Se salvó la cabina del gas, no sé cómo"

En diálogo con 0223, la propietaria de la vivienda contó cómo vivió el choque.

Esta madrugada un conductor de 24 años perdió el control de su auto y terminó incrustado contra una columna de alumbrado y el frente de una vivienda, en la zona de avenida Colón y Cnel. Suárez.

"Estaba alcoholizado. Pienso que venía a gran velocidad para hacer este desastre", relató a este medio Violeta, la propietaria de la casa impactada por el Suzuki Fun.









Según constató el personal de Tránsito, el joven tenía 2,34 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, carecía de la documentación obligatoria, tanto del vehículo como del conductor.

"A las 2:30 de la mañana, 3:00 menos cuarto más o menos, sentí un golpe como si me hubiesen chocado mi casa, que está al fondo. Me levanto, miro para acá y no veo a nadie. Despierto a mi hija y ella me dice: "Mamá, tenés el paredón caído", reveló Violeta en diálogo con 0223.

"El muchacho que chocó venía con mucha bebida encima. Y decí que se salvó la cabina del gas, no sé cómo", valoró la vecina, que hace más de 60 años vive en el barrio Coronel Dorrego.

La dueña de la vivienda contó que los familiares del joven se comunicaron con ella para asegurarle que se harán cargo de los costos de la reconstrucción del frente. Sin embargo, aseguró que lo más importante es que "todos estamos bien acá, gracias a Dios ninguno de la familia salió lastimado ni nada".