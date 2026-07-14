Baño de realidad: España le dio una clase de fútbol a Francia y es el primer finalista

El equipo de Luis De La Fuente le ganó 2-0 al vigente subcampeón del mundo y jugará la segunda final de su historia.

España le dio el baño de realidad que tanto necesitaba Francia. El equipo de Luis De La Fuente pegó primero y nunca más le cedió el dominio del encuentro a su rival. De la mano de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, el elenco español se quedó con la victoria 2-0 y avanzó a su segunda final en un Mundial en la historia del seleccionado español.

Luego de un comienzo frenetico del equipo francés, España consiguió aprovechar una mala decisión de Lucas Digne a la hora de querer rechazar la pelota, el lateral izquierdo no percibió la presencia de Lamine Yamal y le cometió penal. El mismo a los 22 minutos lo cambió por gol Oyarzabal, el goleador de La Roja con cinco tantos en el Mundial, con un zurdazo cruzado inatajable para Mike Maignan.

Para colmo las malas noticias seguian llegando para el equipo de Deschamps, ya que siete minutos más tarde se lesionó su principal referente en defensa, William Salibá, el zaguero central del Arsenal que tuvo que ser reemplazado por Maxence Lacroix.

Se esperaba una reacción de Mbappé y sus compañeros antes del cierre de la primera parte pero nunca llegó. Los españoles cerraron comodamente el primer tiempo con tenencia de pelota y con un gran rol de Rodri y Fabián Ruiz en la mitad de cancha.

Ya en la segunda parte, La Roja volvió a pegar. A los 12 minutos, una gran jugada entre Pedro Porro y Dani Olmo, terminó en el 2-0 a favor del equipo de Luis De La Fuente. Una Francia anonadada que no tuvo capacidad de reacción.

Tras el gol de España, apareció Mbappé con dos jugadas individuales que obligaron a intervenir a Unai Simón. Con el paso de los minutos también se sumaron a las jugadas de peligro Dembélé y Doué. Pero ninguno de los tres consiguió inquietar al arco de España.

En los minutos finales, Pedri y Merino le bajaron el ritmo por completo al juego. Tuvieron la pelota sin prácticamente presión de Francia y aseguraron la clasificación a la final de la Copa del Mundo.

Segunda final en la historia para España que jugará este próximo domingo ante el ganador de Inglaterra o Argentina. El equipo de Luis De La Fuente mantiene su invicto en el torneo con seis victorias y apenas un empate e irá en busca de su segunda Copa del mundo.