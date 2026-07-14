Nació en la pandemia haciendo alfajores para él mismo y cerró seis años después por la crisis del consumo

Todo empezó de la manera más simple posible. En plena pandemia, Sebastián tenía ganas de comer un alfajor. Lo hizo para él. Salió bueno. Un amigo le preguntó cuánto le cobraba una docena. "Ni idea, lo hice para mí. Saco los costos y te digo", respondió. Ahí arrancó Alfajores Lanín.

Seis años después, ese emprendimiento que nació en el encierro de 2020 cerró sus puertas. La planta de Lomas de Zamora, desde donde el producto se había convertido en un favorito de ferias artesanales y kioscos de todo el país, bajó la persiana esta semana.

"Hoy cerramos las puertas de Alfajores Lanín. Nunca imaginamos lo difícil que sería escribir estas palabras", anunció el equipo en Instagram, en un mensaje que resume el final de un proyecto que había logrado lo que pocos emprendimientos gastronómicos consiguen: escalar desde una cocina doméstica hasta un producto con presencia nacional.

La razón del cierre no es un misterio: la caída del consumo que viene golpeando a los emprendimientos y pequeñas empresas de todo el país terminó alcanzando también a Alfajores Lanín, que se suma así a una lista cada vez más larga de proyectos que no pudieron sostenerse en el actual contexto económico.

En el comunicado de despedida publicado en sus redes sociales, el equipo de Alfajores Lanín resumió con emoción lo que significó el proyecto: "Detrás de cada alfajor hubo horas de trabajo, sacrificio, ilusión y muchísimo amor. Este proyecto fue mucho más que un emprendimiento: fue un sueño que nos permitió conocer personas increíbles, compartir momentos únicos y formar parte de la vida de muchos de ustedes".

"Nos vamos con el corazón lleno de gratitud y con la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor. Alfajores Lanín llega a su final, pero los recuerdos, las sonrisas y el cariño que recibimos permanecerán para siempre con nosotros", cerraron.