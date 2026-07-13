Alerta en las panaderías de Mar del Plata: aseguran que cayó hasta un 60% el consumo de pan y temen por más cierres

Panaderos de Mar del Plata alertan por una caída del 60% en el consumo de pan y hasta 85% en facturas. Advierten cierres, menos empleo y suba de costos. Foto 0223.

La crisis del consumo golpea con fuerza a uno de los rubros más tradicionales de Mar del Plata. Desde la Asociación de Industriales Panaderos advirtieron que las panaderías atraviesan un escenario "muy complejo" producto de una fuerte caída en las ventas, el aumento de los costos y las dificultades para sostener las estructuras comerciales.

En diálogo con Extra 102.1, el representante de la entidad, José Mascaró, aseguró que durante el último semestre se registró una baja "notable" en el consumo de los principales productos del rubro. "Bajó mucho el consumo estos últimos meses. Este último semestre bajó muchísimo, tanto de pan como de facturas y productos derivados", explicó.

Aseguran que durante el último semestre se registró una baja "notable" en el consumo de los principales productos del rubro.

Según los números que manejan desde el sector, la caída llegó a niveles preocupantes. "El consumo de pan seguramente cae un 60 por ciento tranquilamente, y lo que es facturas un poco más también, porque antes la gente lo consumía todos los días y ahora lo consume los fines de semana", detalló Mascaró.

El dirigente explicó que la cantidad de comercios abiertos no siempre refleja la realidad del sector, ya que muchas panaderías dejaron de funcionar bajo el esquema formal. "Panaderías abiertas siguen porque muchas cierran y se pasan a la clandestinidad. Cierran la parte legal, la parte de venta al público, dejan de pagar una gran cantidad de impuestos y servicios y tratan de subsistir con un costo menor", sostuvo.

Panaderos de Mar del Plata alertan por una caída del 60% en el consumo de pan y hasta 85% en facturas. Advierten cierres, menos empleo y suba de costos.

Además, alertó por el impacto en el empleo: "Cuando se jubila un empleado ya no se repone. Se nos fueron dos o tres empleados desde el verano hasta ahora y no repusimos ninguno porque no podés hacerlo".

Harina, tarifas y una estructura de costos cada vez más pesada

Mascaró señaló que los incrementos en los insumos y servicios complican todavía más la situación. "La harina estaba en noviembre, diciembre, a 9 mil pesos la bolsa y hoy está en 17 mil pesos. Depende del molino puede estar en 17, 18 o 19 mil", indicó.

A eso se suman otros aumentos que impactan directamente en la producción. "Todo sube mes a mes: margarinas, dulce de leche, mermeladas, pulpas. Y también lo que es gas, luz y agua", remarcó. Respecto a los precios al consumidor, explicó que desde el sector intentan contener las subas para no perder más ventas. "Tratamos de no subirlos, de sostenerlos cada tres o cuatro meses. Si retocamos algún producto es un 4, 5 o 6 por ciento, y hacemos promociones para tratar de mover las ventas", explicó.

También alertaron por la pérdida de puestos de trabajo y el crecimiento de la informalidad.

Además, Mascaró indicó que históricamente el verano permitía a muchas empresas acomodar sus números para afrontar los meses más flojos, pero que esta temporada fue diferente. "Este verano fue atípico porque fue muy malo. Hablás con gastronómicos y hoteleros y fue una de las peores temporadas. No hubo un resto para acomodarse durante el año", afirmó.