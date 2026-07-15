Vigilia, rezos y un panorama desolador: Anita Peralta sigue grave pero la familia suma fuerzas

Familiares, compañeras de equipo, amigos y vecinos de Anita Peralta Rondanina se reunieron este martes por la noche en las puertas del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata para realizar una vigilia y elevar una oración por la recuperación de la adolescente de 15 años, que permanece internada en estado crítico tras el grave accidente ocurrido el domingo en la Ruta 88.

Con velas encendidas, abrazos interminables, lágrimas y un profundo silencio que por momentos se rompía con aplausos y rezos, decenas de personas coparon las escalinatas del hospital para acompañar a la familia en las horas más difíciles de sus vidas.

En medio de la incertidumbre, sus seres queridos protagonizaron una conmovedora muestra de apoyo frente al hospital.

En medio de la emoción, la madre y la hermana de Anita tomaron la palabra. Conmovidas, hablaron de la fortaleza de la joven, de su espíritu de lucha y del deseo que hoy une a todos: que ocurra un milagro y pueda regresar a Necochea, donde la espera una comunidad entera.

Mientras tanto, el parte médico continúa siendo preocupante. Desde el Higa confirmaron a 0223 que Anita permanece internada en grave estado. Aunque su cuadro no presentó cambios en las últimas horas, los profesionales remarcaron que atraviesa una situación de extrema complejidad y continúa luchando por su vida.

La adolescente de 15 años permanece internada en estado crítico tras el accidente en la Ruta 88.

La historia de Anita está marcada por el esfuerzo y la pasión por el deporte. Oriunda de Necochea, desde el año pasado integra el plantel de vóley de Once Unidos de Mar del Plata. Para poder entrenar dos veces por semana y disputar cada fecha de la Asociación Marplatense de Vóley (AMV), ella y su familia realizaban un enorme sacrificio económico y organizativo: compartían remises para recorrer los kilómetros entre ambas ciudades.

Líbero del conjunto "albiverde", Anita se había ganado un lugar por su talento y compromiso, participando además de competencias regionales y nacionales. El domingo había disputado las finales de la AMV junto a otra jugadora del club, quien también viajaba en el automóvil al momento del accidente.

El siniestro ocurrió durante la noche del domingo, a la altura del kilómetro 55 de la Ruta 88. Por causas que aún son materia de investigación, un automóvil que prestaba servicio de remís chocó contra un camión con semirremolque. La violencia del impacto fue devastadora.

Como consecuencia del choque, el conductor, Santiago Irigoyen de 58 años, murió en el acto. Las otras cuatro personas que viajaban sufrieron heridas de distinta consideración y fueron asistidas por los equipos de emergencia.

El siniestro ocurrió durante la noche del domingo, a la altura del kilómetro 55 de la Ruta 88.

Una de las menores involucradas ya recibió el alta médica, mientras que una mujer sufrió una fractura de costilla y continúa con tratamiento. En tanto, el conductor del camión también resultó herido y debió ser trasladado a un centro de salud con una fractura en una de sus piernas.

Mientras la investigación avanza para determinar las causas del siniestro, en las puertas del Higa el tiempo parece haberse detenido. Allí, entre velas que siguen encendidas y oraciones que no cesan, familiares, amigos y compañeras de equipo sostienen una misma esperanza: que Anita pueda ganar el partido más importante de su vida.