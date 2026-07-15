Excombatiente y DT dejó un mensaje conmovedor en sus redes: "Una caricia al alma"

Una de las imágenes que posteó De Felippe.

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 , luego de vencer a Inglaterra, dejó una enorme cantidad de reacciones. Entre todas ellas, una de las que más repercusión generó fue la de Omar De Felippe , excombatiente de la Guerra de Malvinas y actual director técnico, quien expresó un mensaje que rápidamente se viralizó en las redes sociales .​​​​​​

Sus palabras fueron interpretadas por numerosos usuarios como un sentimiento compartido por muchos veteranos de guerra, en una fecha y un contexto con una fuerte carga simbólica por tratarse de un triunfo deportivo frente a Inglaterra.

El mensaje que emocionó a miles de argentinos.

De Felippe, quien combatió en las Islas Malvinas durante el conflicto de 1982 antes de iniciar su exitosa carrera como entrenador, usó sus redes sociales para dejar un mensaje cargado de emoción tras el partido .

La publicación fue compartida miles de veces y recibió una gran cantidad de comentarios de apoyo de hinchas, excombatientes y usuarios que destacaron el tono respetuoso y emotivo de sus palabras.

Otro excombatiente, en televisión, repitió casi exactamente las mismas palabras del posteo de De Felippe.​​​​​​