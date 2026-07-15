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Los mejores memes de la legendaria remontada de Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Las redes sociales estallaron durante el encuentro por las semis de la Copa del Mundo en Atlanta.

Los mejores memes del Argentina 2-1 a Inglaterra

15 de Julio de 2026 19:03

Por Redacción 0223

PARA 0223

Cuarenta años después de México 86, Argentina volvió a eliminar a Inglaterra en un Mundial. Y las redes sociales lo procesaron de la única manera posible: con memes, llanto, cánticos y la sombra eterna de Diego Armando Maradona sobrevolando cada festejo.

Inevitable. Cada vez que Argentina juega contra Inglaterra, Maradona aparece. Esta vez no fue la excepción: los memes que lo evocaban inundaron Twitter, Instagram y TikTok desde el primer minuto.

 

 

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