Los mejores memes de la legendaria remontada de Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026
Las redes sociales estallaron durante el encuentro por las semis de la Copa del Mundo en Atlanta.
15 de Julio de 2026 19:03
Por Redacción 0223
PARA 0223
Cuarenta años después de México 86, Argentina volvió a eliminar a Inglaterra en un Mundial. Y las redes sociales lo procesaron de la única manera posible: con memes, llanto, cánticos y la sombra eterna de Diego Armando Maradona sobrevolando cada festejo.
Inevitable. Cada vez que Argentina juega contra Inglaterra, Maradona aparece. Esta vez no fue la excepción: los memes que lo evocaban inundaron Twitter, Instagram y TikTok desde el primer minuto.
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