Los mejores memes de la legendaria remontada de Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Cuarenta años después de México 86, Argentina volvió a eliminar a Inglaterra en un Mundial. Y las redes sociales lo procesaron de la única manera posible: con memes, llanto, cánticos y la sombra eterna de Diego Armando Maradona sobrevolando cada festejo.

Inevitable. Cada vez que Argentina juega contra Inglaterra, Maradona aparece. Esta vez no fue la excepción: los memes que lo evocaban inundaron Twitter, Instagram y TikTok desde el primer minuto.