Toda Mar del Plata salió a festejar: las emocionantes imágenes de la masiva celebración

Pocas veces se ha visto tanta gente en el centro de Mar del Plata. Aunque las marchas en defensa de la Universidad Pública deslumbraron a todo el país por la concurrencia en la ciudad, nos atrevemos a decir que esta vez la multitud fue mucho mayor.

Antes del pitazo final, decenas de marplatenses ya se habían acercado al monumento al General San Martín en la intersección de Luro y Mitre para celebrar el pase a la final de la Selección argentina en el marco de la Copa Mundial 2026.

En un duro encuentro contra Inglaterra que, como todos sabemos, representó mucho más que un simple partido, miles de personas sufrieron nervios y tensión frente al televisor. Por eso, la alegría fue mayor al conocerse el resultado: desahogo y euforia a la par.

Las calles se inundaron de blanco y celeste por doquier: banderas, camisetas, cornetas, caras pintadas y papel picado. En las imágenes tomadas por 0223 quedó graficada la emoción de miles de marplatenses que se acercaron para celebrar de manera conjunta.

Familias completas, niñas y niños eufóricos, hinchas de todas las edades: no elegimos nacer en Argentina, solamente tuvimos el privilegio.