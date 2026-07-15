Scaloni no tuvo filtro y fue sincero: "Somos únicos "

Lo hizo de nuevo. Lionel Scaloni, el mejor técnico de la historia de la Selección.

El entrenador Lionel Scaloni expresó toda su emoción tras la clasificación y destacó el compromiso de la Selección argentina y el respaldo de los hinchas.​​​​​​

"Estoy sin palabras, es una alegría por el grupo, por nuestra gente; nunca dejan de sorprenderme. Es difícil intentar que se entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos, de verdad. Esta gente nos lleva a ganar" , afirmó el entrenador.​​​​​​

De cara al próximo desafío, el técnico dejó en claro cuál será la postura del equipo: "Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo. Pero esto ya es impresionante" , sostuvo, al remarcar el valor del recorrido realizado por el plantel.

Scaloni también rechazó cualquier interpretación de soberbia al definir la identidad del seleccionado: "Somos únicos y no es arrogancia. Es corazón" , aseguró.​​​​​​

Por último, remarcó la responsabilidad que implica representar a la Argentina y el compromiso que exige cada partido: "La camiseta lo amerita. Dar todo hasta el final, no guardarse nada" , concluyó el entrenador, en un mensaje que reflejaba el espíritu competitivo del equipo.

Scaloni en conferencia de prensa

Lionel Scaloni destacó el rendimiento y el compromiso de la Selección Argentina tras la clasificación a la final del Mundial 2026: "Hay que agradecer a los jugadores. Es difícil explicar lo de este grupo con palabras. Vamos a intentar ganar la final, pero lo que ya lograron estos chicos es increíble", afirmó.​​​​​​

Además, el entrenador remarcó: "Soy un agradecido a los jugadores. Sin ellos sería imposible", y tuvo una mención especial para quienes no sumaron minutos: "Los que no juegan apoyan desde afuera. Es un grupo increíble. Los que hoy entraron desde el banco fueron fundamentales".​​​​​​

El entrenador demostró que "este equipo juega mejor cuando está en dificultad" y sostuvo que "si no entraba, perdíamos 1-0 con siete situaciones de gol. Buscamos hasta el final".

También aseguró que Argentina fue "justa ganadora" y que el plantel está "preparado para afrontar lo que viene". "A estos jugadores no les pesa la responsabilidad. En el fútbol, ​​como en la vida, hay que dejar todo hasta el final", señaló.

Finalmente, expresó: "Estos son los únicos momentos de felicidad plena que tenemos. Mañana arranca otra vez la acidez".