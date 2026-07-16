San Lorenzo presentó a su nuevo cuerpo técnico y pone en marcha un proyecto integral para todo el fútbol

El Club Atlético San Lorenzo de Mar del Plata presentó este jueves por la tarde a su nuevo cuerpo técnico de fútbol en un acto que se realizó en el predio de la institución junto al plantel superior.

La principal novedad es la asunción de Emmanuel Urquiza como director técnico de la Primera División masculina y, además, como coordinador general del fútbol del club.

En esa tarea trabajará de manera conjunta con Cristian Pérez, actual coordinador del fútbol femenino, con el objetivo de unificar criterios y fortalecer el desarrollo de todas las categorías.

El nuevo cuerpo técnico quedó integrado por Osvaldo Nartallo como asesor deportivo; Federico Moreira, ayudante de campo y director técnico de la Quinta División; David Mejías como entrenador de arqueros; y los preparadores físicos Matías Algañaras y Nicolás Sarasola.

Desde el club explicaron que el objetivo es llevar adelante un proyecto deportivo integrador que permita profesionalizar la metodología de entrenamiento del plantel superior y establecer una línea de trabajo común en todas las categorías.

La propuesta apunta a potenciar el desarrollo de jóvenes con proyección, tanto en el fútbol masculino como en el femenino, y reforzar la formación integral de los jugadores y jugadoras, promoviendo valores y herramientas para su crecimiento dentro y fuera de la cancha.

En ese esquema, el fútbol femenino tendrá un rol muy importante. Si bien su cuerpo técnico ya venía trabajando en la institución, a partir de esta nueva etapa se integrará a la coordinación general para desarrollar un proyecto conjunto con el fútbol masculino.

El plantel femenino de Primera División continuará bajo la conducción de Cristian Pérez, acompañado por Damián Arcidiácono, Adrián Núñez como ayudante de campo, Martín Garay como entrenador de arqueras y Araceli Torena en la preparación física.

Por su parte, la Quinta División femenina seguirá a cargo de Damián Arcidiácono y Cristian Pérez, con Adrián Núñez como ayudante de campo. En las divisiones formativas, la categoría 2012 será dirigida por Alberto Cabral, junto a Verónica Gauna, mientras que la categoría 2014 tendrá como entrenadora a Verónica Gauna, con Alberto Cabral como ayudante.

Con esta nueva estructura, San Lorenzo apuesta a consolidar en Mar del Plata un proyecto deportivo a largo plazo, con una conducción coordinada y una identidad de trabajo común para todas las categorías.