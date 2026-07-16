“Volá alto”: el emotivo posteo de Once Unidos por la muerte de Anita

En medio de la algarabía por la victoria de Argentina contra Inglaterra en el Mundial, la noticia de la muerte de Anita Peralta Rondanina entristeció a Mar del Plata y Necochea, ciudad de la que era oriunda.

Este jueves, el club Once Unidos despidió a su atleta de 14 años, que desde el domingo por la noche luchaba por su vida en el Hospital Interzonal, tras protagonizar un trágico accidente en la ruta 88, que se había cobrado la vida del remisero Santiago Irigoyen (58), que conducía el auto donde viajaba la nena.

“Con profundo dolor despedimos a Anita Peralta Rondanina, jugadora de nuestra familia del vóley. Hoy nos invade la tristeza por su partida, después de una inmensa lucha que afrontó con una fortaleza que siempre será recordada. Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia, amistades, compañeras, compañeros, entrenadores y a cada persona que compartió con Anita momentos dentro y fuera de la cancha. Su recuerdo permanecerá para siempre en nuestra comunidad. Que descanse en paz”, escribió en un posteo el club marplatense.

Una tragedia que enluta a dos ciudades

La historia de Anita está marcada por el esfuerzo y la pasión por el deporte. Oriunda de Necochea, desde el 2025 integraba el plantel de vóley de Once Unidos. Para poder entrenar dos veces por semana y disputar cada fecha de la Asociación Marplatense de Vóley (AMV), ella y su familia realizaban un enorme sacrificio económico y organizativo: compartían remises para recorrer los kilómetros entre ambas ciudades.

Líbero del conjunto "albiverde", Anita se había ganado un lugar por su talento y compromiso, participando además de competencias regionales y nacionales. El domingo había disputado las finales de la AMV junto a otra jugadora del club, quien también viajaba en el automóvil al momento del accidente.