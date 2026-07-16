Sorteo 3391 del Quini 6: tres apostadores de Capital Federal y Córdoba se llevan más de $114 millones del Siempre Sale

El sorteo número 3391 del Quini 6 de este jueves 16 de julio puso en juego esta noche un pozo de más de 8.550 millones de pesos, con casi 1.200.000 apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 4.579 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 42 - 22 - 30 - 37 - 25 - 19. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo domingo.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.835 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 34 - 21 - 01 - 16 - 05 - 33. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del jueves 16 de julio

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este jueves un pozo de más de 1.438 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 04 - 34 - 39 - 31 - 18 - 22. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 342 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 34 - 31 - 37 - 21 - 42 - 03. En este sorteo, hubo 3 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó un premio de más de $114 millones. Dos de los ganadores son de Capital Federal y el restante de Córdoba.

El sorteo del próximo domingo del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 9.800 millones de pesos.