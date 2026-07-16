Con aval del Concejo, extienden por un año y medio los beneficios para construir en Mar del Plata

El Concejo Deliberante aprobó la prórroga por 18 meses del Régimen Promocional para la Reactivación de la Industria de la Construcción.

El Concejo Deliberante aprobó este jueves por unanimidad la prórroga por 18 meses del Régimen Promocional para la Reactivación de la Industria de la Construcción, una herramienta creada en 2021 para incentivar nuevos desarrollos inmobiliarios mediante beneficios urbanísticos y administrativos. Con la sanción de la ordenanza, el esquema continuará vigente hasta fines de 2027, en línea con el pedido realizado por el Ejecutivo municipal.

La iniciativa fue impulsada en aquel entonces por el gobierno de Guillermo Montenegro a partir de un informe elaborado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, que sostiene que el régimen continúa generando inversiones privadas en un contexto de retracción de la obra pública y dinamiza uno de los principales motores de la economía local.

Agustín Neme encabezó la defensa de la prórroga del régimen promocional, que extenderá hasta fines de 2027 los beneficios para la actividad de la construcción.

Entre los incentivos que se mantienen figuran la posibilidad de acceder a indicadores urbanísticos especiales para determinados proyectos, la agilización de trámites administrativos y la flexibilización de algunos parámetros establecidos por el Código de Ordenamiento Territorial (COT), siempre bajo las condiciones fijadas por la ordenanza y con evaluación técnica de cada expediente.

Durante el tratamiento en comisiones, el Ejecutivo defendió la continuidad del programa con datos de su impacto. Según expuso la Secretaría de Obras, desde su implementación el régimen permitió autorizar cientos de proyectos, con la aprobación de proyectos por más de 2 millones de metros cuadrados, y generó un incremento cercano al 25% en la recaudación municipal vinculada a derechos de construcción, además de sostener la actividad de un sector considerado estratégico para el empleo local.

El municipio destacó que la continuidad de los beneficios busca sostener la inversión privada y la actividad de la construcción en General Pueyrredon.

Desde el oficialismo remarcaron que la prórroga busca brindar previsibilidad a los desarrolladores y mantener las condiciones que favorecen nuevas inversiones. También insistieron en que el régimen no reemplaza una actualización integral del Código de Ordenamiento Territorial, sino que funciona como una herramienta transitoria para acompañar la actividad.

La oposición, en tanto, acompañó el diagnóstico sobre la importancia de la construcción para la economía marplatense, pero volvió a plantear que la ciudad necesita avanzar en una reforma integral del COT en lugar de extender sucesivamente un régimen de excepciones. En ese sentido, cuestionó que las prórrogas se hayan convertido en un mecanismo permanente y reclamó un debate más amplio sobre la planificación urbana. Por ello, los bloques de Unión por la Patria, Acción Marplatense y Frente Renovador se abstuvieron.

El Concejo Deliberante aprobó la extensión por 18 meses del régimen que otorga beneficios urbanísticos para incentivar nuevas inversiones en la construcción.

Con esta aprobación, el Régimen Promocional para la Reactivación de la Industria de la Construcción permanecerá vigente por otros 18 meses y seguirá siendo uno de los principales instrumentos del municipio para incentivar la inversión privada en el desarrollo urbano de General Pueyrredon.