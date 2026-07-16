El Concejo aprobó restringir el uso de celulares en las secundarias municipales: cómo será la nueva modalidad

El Concejo Deliberante aprobó este jueves por unanimidad la ordenanza que regula y restringe el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en las escuelas secundarias municipales. La iniciativa, impulsada por la concejala de Unión por la Patria Mariana Cuesta, busca reducir las distracciones en las aulas sin prohibir el uso de la tecnología, que seguirá permitida cuando tenga una finalidad pedagógica.

La nueva normativa alcanza a las escuelas secundarias que dependen del Municipio y establece que los dispositivos electrónicos no deberán permanecer disponibles durante el desarrollo de las clases, salvo cuando el docente disponga su utilización como parte de una actividad educativa.

La propuesta había sido presentada a principios de 2026 por la concejala Mariana Cuesta.

A diferencia de una prohibición absoluta, la ordenanza apunta a promover un uso responsable de la tecnología y a recuperar la atención en el aula. Para ello, cada institución educativa deberá definir, a través de acuerdos institucionales, la modalidad de resguardo de los celulares durante la jornada escolar, que podrá incluir que permanezcan guardados en las mochilas, apagados o bajo otro mecanismo consensuado por la comunidad educativa.

El proyecto se terminó de confirmar tras un intercambio entre el bloque de Unión por la Patria y la Secretaría de Educación municipal, encabezada por Fernando Rizzi. Durante el tratamiento en comisiones, el Ejecutivo expresó su respaldo a una regulación que permitiera compatibilizar el uso pedagógico de las herramientas digitales con la necesidad de disminuir las interrupciones que generan las notificaciones y el acceso permanente a las redes sociales.

La sanción de la ordenanza complementa una medida similar tomada hacia las escuelas primarias.

La iniciativa también tomó como referencia experiencias implementadas en otras jurisdicciones y estudios que advierten sobre el impacto del uso constante de pantallas en la concentración y en los procesos de aprendizaje, especialmente entre adolescentes.

Con la sanción de la ordenanza, General Pueyrredon contará con un marco normativo específico para regular el uso de celulares en las secundarias municipales, dejando en manos de cada establecimiento la aplicación concreta de la medida y preservando la posibilidad de utilizar los dispositivos cuando constituyan una herramienta para la enseñanza.

El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza por unanimidad.

En uso de la palabra, Mariana Cuesta remarcó que el proyecto busca "mejorar las condiciones en las que se aprende y enseña. Es clave la concentración y la atención, y los dispositivos, cuando no tienen un fin pedagógico, compiten con la atención. Hay suficiente evidencia científica sobre qué pasa con la enseñanza cuando prestamos la atención a dispositivos". Asimismo, remarcó que ese trata de un debate mundial el qué hacer con la pantallas en las escuelas, donde "todo va a hacia la regulación, donde los dispositivos puedan estar pero con un fin pedagógico".

Guido García, de la Coalición Cívica, fue el único concejal en marcar una postura disonante, absteniéndose al momento de la votación. "El camino debería ser otro, deben los acuerdos institucionales de cada escuela los que regulen el uso. También debería haber una transición, en la primeria ya rige la prohibición, pero en la secundaria deberíamos fomentar más la responsabilidad individual".