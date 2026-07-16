Detuvieron a un hombre que golpeó al empleado de un negocio

Un hombre de 28 años acusado de golpear y lesionar al empleado de un local céntrico fue aprehendido el jueves por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Según la investigación, el imputado ingresó de manera agresiva al local ubicado en inmediaciones de las calles Santa Fe y Belgrano donde confrontó con el trabajador, provocándole lesiones en la frente y en un dedo de la mano.

“El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio”, informaron autoridades policiales.

Tiene 28 años.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría primera, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de una causa por lesiones y el alojamiento del imputado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.