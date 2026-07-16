Detienen a un joven acusado de robar una camioneta y realizar compras con tarjetas sustraídas

Un joven de 18 años fue aprehendido en Villa Gesell acusado de haber robado documentación, tarjetas bancarias y otros elementos del interior de una camioneta estacionada en la zona de Paseo 112 bis, entre Boulevard y avenida 12.

La investigación permitió además establecer que una de las tarjetas sustraídas habría sido utilizada para realizar compras en un supermercado de la ciudad.

Consumos no autorizados

El hecho comenzó a esclarecerse a partir de la denuncia presentada por la víctima, quien advirtió el faltante de sus pertenencias y, poco después, detectó consumos no autorizados realizados con una de sus tarjetas bancarias. Esa información orientó la investigación hacia el comercio donde se concretaron las operaciones.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del supermercado resultaron claves para identificar a los presuntos autores. Con esa información, efectivos de la estación de policía comunal cuarta desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones hasta localizar a dos jóvenes cuyas características coincidían con las observadas en las filmaciones.

El ladrón se compró un perfume

Durante el procedimiento de identificación, los policías hallaron entre las pertenencias de uno de ellos un perfume que, según la investigación, habría sido adquirido utilizando una de las tarjetas robadas. A partir de ese elemento, la fiscalía dispuso la aprehensión del joven de 18 años, quien quedó imputado por los delitos de hurto en concurso con estafa especial.

Junto al detenido se encontraba un adolescente de 14 años, quien también fue identificado en el marco de la causa. Tras las actuaciones correspondientes, fue notificado de la formación del expediente y posteriormente entregado a su madre, con intervención de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil.

El sujeto detenido en Villa Gesell tenía antecedentes de cuando era menor de edad.

Antecedentes penales cuando era menor de edad

Fuentes de la investigación indicaron además que el joven de 18 años registraba antecedentes por distintos hechos cometidos cuando era menor de edad, entre ellos daños a comercios y hurtos, por los que incluso había permanecido alojado en un instituto de menores. De acuerdo con los investigadores, este sería el primer delito que se le atribuye desde que alcanzó la mayoría de edad.

La causa continúa en etapa investigativa con el objetivo de establecer si los dos jóvenes podrían estar vinculados con otros episodios de similares características ocurridos recientemente en Villa Gesell.