Habían sido detenidos por el robo de una camioneta y ahora fueron aprehendidos tras ingresar al exhotel Dubrovnik

Uno de los hombres aprehendidos en Villa Gesell por ingresar al predio del exhotel Dubrovnik.

Dos hombres de 35 y 20 años fueron aprehendidos en Villa Gesell luego de ser encontrados dentro del predio del exhotel Dubrovnik, al que habían ingresado sin autorización.

El procedimiento se realizó en la zona geselina de avenida 2, entre Paseo 103 y avenida Buenos Aires, donde personal policial detectó la presencia de ambos hombres y procedió a identificarlos.

Durante la intervención, los efectivos constataron que los dos habían sido aprehendidos el pasado 16 de junio en el marco de la investigación por el robo de una camioneta Land Rover. Aquel hecho había culminado con una persecución policial y el vuelco del vehículo en un camino rural de Juancho.

Los aprehendidos en Villa Gesell tenían recientes antecendentes penales.

En esa oportunidad, ambos permanecieron detenidos durante una semana hasta que el Juzgado de Garantías N.º 6, a cargo del juez Leopoldo Mancinelli, dispuso su libertad.

Menos de un mes después, los dos volvieron a ser aprehendidos, esta vez por ingresar sin autorización al predio del exhotel Dubrovnik, un espacio cuyo acceso se encuentra restringido.

Las actuaciones por esta nueva infracción quedaron a disposición del Juzgado de Faltas de Villa Gesell, que continuará con las actuaciones correspondientes.