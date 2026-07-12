Amenazó a la expareja en su lugar de trabajo y descubrieron que lo buscaba la justicia

El sujeto detenido en Villa Gesell por violencia de género era buscado por la justicia por otra causa.

Un hombre de 26 años fue aprehendido este fin de semana en Villa Gesell, acusado de amenazar a su expareja y presentarse posteriormente en el comercio donde ella se encontraba trabajando, situación que motivó la intervención de la policía tras un llamado al sistema de emergencias 911.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la estación de policía comunal primera de Villa Gesell en un local ubicado sobre la avenida 3, entre los Paseos 105 y 106.

De acuerdo con la información oficial, el hombre habría realizado amenazas telefónicas contra la mujer antes de dirigirse al lugar, donde su presencia generó una situación de intimidación.

Durante la identificación del sospechoso, los uniformados constataron que registraba un pedido de captura activo dispuesto por el Juzgado Correccional N.º 1 de Dolores.

La detención en Villa Gesell permitió dar con un prófugo de la justicia.

Sin embargo, tras la consulta con esa sede judicial, se informó que la medida había dejado de ser de interés, por lo que únicamente se solicitó la remisión de las actuaciones correspondientes.

La intervención fue comunicada a la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7 de Villa Gesell, a cargo del fiscal Sergio García, quien avaló el procedimiento y dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de amenazas.

Finalmente, por disposición de la autoridad judicial interviniente, el imputado recuperó la libertad mientras continúa el trámite de la causa.