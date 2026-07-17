Casas impresas con tierra: la tecnología que busca revolucionar la construcción sustentable

Las casas impresas con mezclas de tierra y materiales naturales buscan reducir el impacto ambiental sin resignar resistencia ni confort. (Copyright © Mario Cucinella Architects and WASP, 2021)

Durante años, las impresoras 3D estuvieron asociadas a pequeños objetos de plástico: hoy, esa misma tecnología comenzó a dar un salto mucho más ambicioso: construir casas.

En distintos países ya se desarrollan viviendas levantadas capa por capa mediante impresoras de gran tamaño que utilizan mezclas elaboradas principalmente con tierra, arcilla, arena y estabilizantes naturales o cementicios.

Las paredes se construyen capa por capa mediante una impresora de gran escala que sigue un diseño digital previamente programado.

El objetivo no es reemplazar completamente a la construcción tradicional, sino ofrecer una alternativa más eficiente y con menor impacto ambiental.

Cómo funciona el sistema

A diferencia de una obra convencional, donde albañiles colocan ladrillos uno por uno, una impresora 3D deposita sucesivas capas del material siguiendo un modelo digital previamente diseñado.

Las paredes se forman de manera continua hasta alcanzar la altura prevista, dejando los espacios correspondientes para puertas, ventanas e instalaciones. Luego se incorporan elementos como la cubierta, las aberturas y las terminaciones interiores, que continúan realizándose mediante métodos tradicionales.

El resultado es una vivienda con formas orgánicas, buena resistencia estructural y un importante ahorro de materiales.

¿Por qué utilizar tierra?

Aunque pueda parecer una idea novedosa, la tierra fue uno de los primeros materiales utilizados por la humanidad para construir viviendas.

La diferencia es que ahora se combina con ingeniería, automatización y mezclas especialmente desarrolladas para mejorar su comportamiento estructural y su durabilidad.

La textura característica de las paredes refleja el proceso de impresión por capas utilizado durante la construcción.

Entre las principales ventajas se destacan:

Menor huella de carbono.

Reducción del desperdicio de materiales.

Excelente comportamiento térmico.

Menor consumo energético durante la construcción.

Posibilidad de utilizar materiales disponibles en cada región.

Una tendencia que crece en el mundo

Países como Italia, Estados Unidos y diferentes regiones de África ya desarrollaron experiencias exitosas con viviendas impresas utilizando tierra o mezclas de bajo impacto ambiental. En muchos casos, estas iniciativas nacieron como respuesta a la necesidad de construir viviendas accesibles, rápidas y sustentables.

Especialistas consideran que tecnologías de este tipo podrían convertirse en una alternativa para futuros desarrollos sustentables en distintas regiones del país, incluida la costa bonaerense.

La tecnología todavía atraviesa una etapa de evolución, pero cada año aparecen nuevos proyectos que mejoran la velocidad de impresión, la resistencia de los materiales y la calidad de las terminaciones.

¿Podría aplicarse en Mar del Plata?

Aunque en Argentina todavía no existen desarrollos masivos de este tipo, el avance de la construcción industrializada y de la impresión 3D abre la puerta a nuevas posibilidades.

Mar del Plata cuenta con un mercado inmobiliario dinámico y una creciente demanda por viviendas más eficientes desde el punto de vista energético, especialmente en barrios donde predominan las casas individuales, como Sierra de los Padres, Acantilados, Chapadmalal o el sur del partido.

En ese contexto, las tecnologías que reducen tiempos de obra y optimizan el uso de materiales podrían ganar protagonismo durante los próximos años.

Por ahora, se trata de una tendencia incipiente, pero que despierta cada vez más interés entre arquitectos, desarrolladores y especialistas en construcción sustentable.

Menos residuos y mayor eficiencia

Uno de los principales beneficios de la impresión 3D es que utiliza únicamente el material necesario para cada etapa.

Aunque se construyen con materiales naturales, estas viviendas pueden incorporar terminaciones y comodidades similares a las de una casa tradicional.

Esto reduce significativamente los desperdicios habituales de una obra tradicional y permite un mayor control sobre todo el proceso constructivo. Además, al trabajar mediante modelos digitales, disminuyen los errores de ejecución y se optimiza el consumo de recursos.

Una tecnología que recién empieza

Así como hace algunos años las casas modulares parecían una rareza y hoy forman parte del mercado inmobiliario, las viviendas impresas con tierra podrían recorrer un camino similar.

Todavía quedan desafíos por resolver, desde la adaptación a las normativas locales hasta la masificación de la tecnología, pero la dirección parece clara: construir más rápido, generar menos residuos y aprovechar mejor los recursos disponibles.

Quizás dentro de algunos años, ver una impresora levantando una vivienda en las afueras de Mar del Plata deje de ser una imagen futurista para convertirse en una escena habitual.