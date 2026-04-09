Casas enterradas: la tendencia en arquitectura que busca desaparecer en el paisaje

Integradas al terreno, estas viviendas se funden con el paisaje hasta volverse casi imperceptibles.

En una época donde muchas construcciones buscan destacarse, hay una corriente que propone lo contrario: pasar desapercibido. Las casas enterradas —también llamadas viviendas semiocultas— se integran al terreno hasta volverse parte del paisaje, en una apuesta por la armonía y la sustentabilidad.

A través de patios y aberturas estratégicas, la luz natural se convierte en protagonista incluso bajo tierra.

Aunque hoy su estética resulte moderna, el concepto no es nuevo. Distintas culturas, a lo largo de la historia, recurrieron a la tierra como refugio natural frente a climas extremos. La diferencia es que, en la actualidad, esta lógica se combina con diseño contemporáneo, tecnología y nuevas formas de habitar.

Por qué crece esta tendencia

Detrás de su perfil bajo hay ventajas concretas que explican su expansión:

Eficiencia térmica: la tierra actúa como aislante natural, manteniendo temperaturas estables durante todo el año.

la tierra actúa como aislante natural, manteniendo temperaturas estables durante todo el año. Ahorro energético: menor necesidad de calefacción y refrigeración.

menor necesidad de calefacción y refrigeración. Integración paisajística: la vivienda no irrumpe en el entorno, sino que se funde con él.

la vivienda no irrumpe en el entorno, sino que se funde con él. Aislamiento acústico: el terreno reduce considerablemente los ruidos exteriores.

el terreno reduce considerablemente los ruidos exteriores. Mayor privacidad: al estar parcialmente ocultas, generan una sensación de resguardo.

El diseño aprovecha la tierra como aislante natural, logrando mayor eficiencia térmica durante todo el año.

Lejos de ser espacios oscuros o cerrados, el diseño interior es uno de los grandes desafíos —y también uno de sus mayores logros. A través de patios internos, aberturas estratégicas y orientaciones cuidadas, estas casas logran ambientes luminosos, ventilados y visualmente conectados con el exterior.

La clave no es esconder la casa, sino lograr que forme parte del lugar

En muchos casos, los techos verdes funcionan como continuidad del terreno, permitiendo incluso que la vegetación crezca sobre la vivienda. Así, lo construido y lo natural dejan de ser opuestos para convertirse en una misma cosa.

Lo que hay que tener en cuenta

No todo es simple en este tipo de desarrollos. Existen aspectos técnicos fundamentales que requieren planificación precisa:

Sistemas de impermeabilización de alta calidad

de alta calidad Correcto drenaje para evitar acumulación de agua

para evitar acumulación de agua Buen diseño de ventilación natural y cruzada

natural y cruzada Estudio del suelo y su comportamiento

Sin estos cuidados, pueden aparecer problemas de humedad o falta de confort interior.

En Argentina, todavía son una opción poco frecuente, pero empiezan a ganar terreno, sobre todo en zonas donde el paisaje tiene un rol central. En entornos serranos, rurales o costeros, esta arquitectura encuentra su mejor escenario.

En entornos naturales, esta arquitectura propone una forma de habitar en equilibrio con el paisaje.

Más que una moda, las casas enterradas representan un cambio de mirada. Una forma de habitar donde la prioridad no es imponerse, sino convivir. Donde el lujo no pasa por lo visible, sino por la experiencia de vivir en equilibrio con el entorno.