Cómo hacer que 0223 aparezca primero en tus búsquedas: "Fuentes Preferidas", lo nuevo de Google

En los últimos días, Google lanzó "Fuentes Preferidas", una nueva función que le permite a las y los usuarios decidir qué medios y sitios quieren que les aparezcan con mayor frecuencia en la sección Noticias Destacadas del buscador.

La herramienta ya está activa a nivel global y pretende marcar una diferencia en la forma en que se distribuye la información. En lugar de que el algoritmo decida por sí mismo, el usuario puede ahora influir directamente en lo que ve.

Cómo agregar a 0223.com.ar

El proceso de configuración es fácil e inmediato. Dentro del buscador de Google, se debe hacer click en el ícono de estrella que aparece al lado de Noticias Destacadas:

En la lista personal de los sitios, se debe buscar 0223.com.ar y allí mismo agregarlo, tildando el casillero correspondiente.

Listo. Desde el momento en que se ejecuta, Google priorizará a 0223 en los resultados de noticias que se muestran a las y los usuarios ante eventuales búsquedas.

También podés llegar a modificar o añadir fuentes de la lista de preferencias a través de este link.

El objetivo de esta nueva función es que puedas personalizar las noticias que leés y priorizar los sitios que más información relevante difunden sobre el lugar que te rodea.