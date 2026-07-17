Susto en Aldosivi: fuerte incendio detrás del hotel donde se aloja en Salta

La zona de Circunvalación donde se aloja Aldosivi es foco de incendios.

A la espera del partido de esta noche frente a River por Copa Argentina, la delegación de Aldosivi sufrió un susto este viernes al desatarse un fuerte incendio detrás del predio donde se encuentran alojados en el Hotel de la Liga Salteña de Fútbol.

El predio ubicado en Circunvalación estpa muy cerca del fuego. Foto 0223.

Por suerte, el fuego no llegó hasta el lugar de alojamiento pero causó mucha preocupación porque es una situación que se está viviendo en la capital salteña desde el día de ayer, producto por el fuerte viento Zonda que sopla en la zona.

Cabe destacar, que toda la delegación del "tiburón" no se vio afectada de ninguna manera y aguarda los pasos a seguir para afrontar el juego ante el "millonario" a las 21.45, por los 16avos de final de la Copa Argentina, en el estadio "Padre Martearena.

Debido a los distintos focos de incendio forestales que afectan a la zona y la columna de humo que reduce la visibilidad, se cerró un tramo de Circunvalación Oeste, justo detrás de donde se encuentral el plantel de Israel Damonte.

El plantel de Aldosivi se aloja en Salta en la previa del partido ante River por Copa Argentina.

Mientras tanto, personal de emergencia continúa monitoreando la evolución del incendio en la zona cercana y trabajando para controlar el fuego, que se ve favorecido por las fuertes ráfagas de viento Zonda, las altas temperaturas y la baja humedad que afectan a gran parte de la provincia.

Organismos oficiales pidieron a la comunidad evitar ingresar al sector afectado mientras se desarrollan las tareas de control y extinción del incendio. La restricción se suma a una jornada marcada por múltiples focos de incendio en distintos puntos de la capital salteña y localidades cercanas, en un contexto donde el riesgo de incendios permanece en nivel extremo, según las advertencias de Defensa Civil.