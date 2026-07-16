Aldosivi ya está en Salta: la lista de Damonte para el cruce con River

Empieza el segundo semestre del fútbol argentino y, preparándose para el Torneo Clausura, el gran objetivo de Aldosivi para lograr la permanencia, tendrá una linda medida enfrentando a River por los 16avos de final de la Copa Argentina. Israel Damonte viajó con 24 futbolistas, entre ellos, ocho de los refuerzos.

El partido se jugará mañana a las 21.45 en el estadio "Padre Martearena" de Salta y puede ser un golpe de efecto para afrontar de la mejor manera la segunda mitad del año.

El "tiburón" tuvo dos amistosos ante equipos de Primera División en el receso y, sobre todo en el segundo, dejó una gran imagen frente a Estudiantes en La Plata. Por eso, no sería raro que apueste a un equipo parecido al que jugó en "Uno" para comenzar a profundizar su idea.

Dentro de los 24 jugadores, Damonte sumó a varios de los refuerzos: Matías Godoy, Lucas Acosta, Leonardo Sigali, Nicolás Linares, Elías López, Andrés Chávez y Joaquín Pombo, integran la delegación que viajó a Buenos Aires en colectivo y luego siguió a Salta por la vía aérea.

Más allá de la importancia de este encuentro, el entrenador sabe que el objetivo es otro y empezará a desandarlo el próximo jueves 23 de julio, cuando debute en el Torneo Clausura visitando a Defensa y Justicia.



