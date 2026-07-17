Trabajó todo el verano para comprarse una moto y se la robaron con un culatazo en la cabeza: "Todavía la estoy pagando"

Un joven de 18 años que venía de rendir un examen de inglés fue víctima de un violento robo a mano armada ayer a las 20 horas en el barrio Los Acantilados. Dos motochorros lo interceptaron en la intersección de las calles 493 y 22, lo empujaron, lo tiraron a la vereda y uno de ellos, armado con un revólver, le pegó un culatazo en la cabeza antes de robarle su moto.

Según contó la madre de la víctima a 0223, el golpe podría haber sido mucho peor: el casco que llevaba puesto amortiguó el impacto y evitó que sufriera lesiones graves.

La historia detrás del robo hace aún más injusto el episodio. El joven trabaja en un restaurante desde el verano y estuvo meses ahorrando para comprarse la moto, que tiene apenas un mes y todavía la está pagando.

El rodado no era un capricho: vive en una zona donde los colectivos salen cada una hora y el vehículo era su única forma práctica de moverse para trabajar y estudiar. Cursa el último año del secundario y estudia inglés en un instituto privado, y precisamente venía de rendir un examen cuando fue atacado.

Afortunadamente, la historia tuvo un final parcialmente positivo: la moto contaba con geolocalización, lo que permitió rastrearla y recuperarla en el barrio Nuevo Golf, donde había sido abandonada. El rodado estaba intacto y sin faltantes.

Según relató la familia a este medio, no se trató de un hecho aislado: la misma moto en la que circulaban los ladrones habría sido utilizada durante toda la tarde para cometer robos a otros vecinos del barrio.