Video: delincuentes robaron las patentes de un auto estacionado en la entrada de una casa

Vecinos del barrio Constitución denunciaron una nueva modalidad delictiva que genera preocupación en la zona: un grupo de delincuentes se moviliza en automóvil, se detiene frente a las viviendas y sustrae las patentes de los vehículos estacionados.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de una vivienda. De acuerdo con lo que pudieron establecer los damnificados, las chapas robadas serían utilizadas para ser colocadas en vehículos con pedido de secuestro o utilizados en otros delitos, con el objetivo de dificultar su identificación.

En las imágenes, a las que tuvo acceso 0223, se observa que, pasadas las 2 de la madrugada, dos personas descienden de un automóvil, se acercan a un vehículo estacionado en la entrada de una casa y, en cuestión de segundos, retiran ambas patentes.

Una vez concretado el robo, los sospechosos regresan al vehículo en el que se desplazaban y escapan rápidamente del lugar. La secuencia evidencia la rapidez con la que actúan.

Frente a esta situación, los vecinos reclamaron una mayor presencia policial y medidas de prevención, al advertir que los hechos de inseguridad se han incrementado de manera notable en el barrio.