"Le arruinaron la vida": le robaron la cartera con los trámites para que Ioma cubra el tratamiento de su esposo con parkinson

El robo ocurrió a las 14:30 de este jueves y quedó filmado por una cámara de seguridad.

Un repudiable episodio se registró este jueves por la tarde en inmediaciones del anexo del Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma) de calle San Martín, cuando una jubilada fue asaltada por dos motochorros que le robaron la cartera.

El violento hecho ocurrió alrededor de las 14:20 en Perú al 1.500, donde la mujer de 70 años caminaba por la vereda para dirigirse a una de las delegaciones de la obra social, en la que se realizan diversas gestiones administrativas.

Sin embargo, antes de llegar fue abordada por dos ladrones, quienes la revolearon al suelo, la golpearon y le sustrajeron su cartera, en la que llevaba, además de $200.000, documentación valiosa.

Producto del ataque, las víctima sufrió lesiones en la clumna, la cadera y en una de sus piernas, y quedó en estado de shock, según detalló su hijo a 0223.

Entre las pertenencias, se encontraban los trámites que planeaba presentar para que Ioma se hiciera cargo del tratamiento para combatir el parkinson de su esposo, los documentos de ambos, las llaves del auto, la biletera, el celular, su medicación y los lentes para conducir.

"Prácticamente le arruinaron la vida", se lamentó su hijo, quien aportó la filmación del asalto y pidió que, en caso de hallar documentación a nombre de M. N. Mellado, la devuelvan a su propietaria.