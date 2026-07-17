"El domingo va a ser una locura": cómo se vive el Mundial en los bares de la ciudad

En una ciudad con una tradición gastronómica tan fuerte como Mar del Plata, el Mundial también se juega del otro lado de la barra. Mientras la Selección avanza, los bares y las cervecerías viven un movimiento especial. Crecen las reservas, se llenan las mesas frente a los televisores y los festejos invaden absolutamente todo.

Al mismo tiempo que otros locales gastronómicos lucen con pocos comensales o directamente vacíos, los encargados de distintos bares de la ciudad coincidieron en que los partidos de Argentina generan una convocatoria difícil de igualar. Entre canciones, camisetas, banderas y brindis por cada gol, los locales vuelven a convertirse en uno de los lugares favoritos de los marplatenses para compartir la pasión mundialista.

"El último partido que vimos acá, que fue el sábado, la gente se copó mucho, no había más mesas para entrar, estaba todo lleno", contó Jesús, de la sucursal de BrewHouse de Avellaneda y Olavarría. Y remarcó: "La verdad que bastante concurrencia. Nosotros, como siempre, metemos promociones a la hora de los partidos. Tenemos un happy hour extendido hasta que termine el partido".

También aseguró que "en el post partido venimos a abrir rápido porque una vez que empezaron a salir a festejar vienen por acá y tenemos que hacer jueguitos con las mesas que tenemos". Y cerró: "La gente llega festejando y queriendo ver el repaso de los goles y del partido. El domingo abrimos para albergar a la gente que quiera brindar. Pase lo que pase que venga, que sepa que acá hay lugar para hablar del partido toda la noche".

En Antares, la historia es parecida. Valentino contó a 0223 que antes de que el partido contra Inglaterra comience ya había gente en la puerta esperando que el local abra para ingresar. "Faltaban 15 minutos y ya se empezaban a desesperar. La gente se tenía que acomodar, quería agarrar el mejor lugar para verlo", relató.

Además contó cuál fue su estrategia cuando el partido se puso tenso: "Me tuve que ir a limpiar atrás porque no daba más". El domingo, antes de que empiece la final "abrimos. A la misma hora. Va a ser una locura".

Por último, Micaela contó que en el Baum de Olavarría y Rawson la gente "viene antes de que comience el partido y se toman un par de cervecitas para entrar en clima". A ella, trabajar mientras el partido transcurre no le disgusta porque se pone "muy nerviosa".

"El domingo vamos a abrir al mediodía y que sea lo que Dios quiera. Ojalá podamos salir todos juntitos", cerró Micaela.