Un papá y su hija grabaron una versión de Libertango dedicada a la Selección: "Fuerza, pila y garra"

Hicieron una versión de Libertango, de Ástor Piazzolla, para homenajear a la Selección argentina.

Sergio Caballero, un músico marplatense, grabó junto a su hija de 7 años, Ailén, una versión de Libertango de Ástor Piazzolla, dedicada a la Selección argentina. A través de las redes sociales, la interpretación rápidamente cobró notoriedad.

"Venimos por la cuarta, la copa de Argentina, esta es tu loca hinchada que siempre te acompaña, aunque ganes o pierdas el pueblo se levanta", canta la niña, mientras su padre interpreta el tango en el órgano.









"Vamos paso a paso siguiendo un sueño, vamos con fuerza, pila y garra, con la alegría nuestra, quiero la gloria eterna de Kempes, Diego y Leo y que una nueva estrella brille en la camiseta", continúa la canción en la voz de Ailén.

Según comentaron los autores, la versión se llama "Messi tango 2026". La publicaron en la cuenta oficial de Instagram de Sergio, junto a un pedido especial: "¿Le hacemos llegar el tango a los jugadores y equipo técnico?".