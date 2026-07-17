Fiebre mundialista en las agencias de viajes: los marplatenses quieren ir a la final "cueste lo que cueste"

Luego de la histórica clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial, lanzaron nuevos vuelos hacia Nueva York y desde las agencias de viajes aseguran que los hinchas "quieren ir cueste lo que cueste" y que "no les interesa si no consiguen alojamiento o entradas", a pesar de que "los valores están muy elevados".

Según contaron desde una agencia de viajes local a 0223, las consultas para viajar a Nueva Jersey para alentar al conjunto nacional "arrancaron antes de las semifinales y el mismo día", e incluso hay quien previo al partido "estaban comprando los vuelos".

Los pasajes más buscados son con destino a Nueva York y con regreso para el 20 o 25 de julio. Foto 0223.

En detalle, los pasajes más buscados son con destino a Nueva York y con regreso para el 20 o 25 de julio, después del cruce histórico entre Argentina y España en el MetLife Stadium, de acuerdo a una de las trabajadores de la empresa, Rocío.

"Arrancamos la mañana con consultas para los vuelos a Nueva York", comentó, al mismo tiempo que precisó que las tarifas "están bastante elevadas", alrededor de los 7.000 dólares, y "la idea es solamente ir a ver el partido".

Aerolíneas lanzó dos vuelos especiales para este viernes y sábado hacia Nueva York.

Sin embargo, indicó que los valores son menores si se viaja este viernes y el regreso es dentro de diez o quince días, lo que costaría entre 3.500 y 4.000 dólares por persona.

Asimismo, adelantó que a partir de las 22 de este jueves Aerolíneas pondrá a la venta nuevos aéreos y recordó que "sumaron dos vuelos directos desde Buenos Aires a Nueva York, con salidas los días 17 y 18 de julio en horarios distintos -a las 21:30 y a las 9- y vuelta el 20".

No obstante, más allá de la fiebre mundialista, la referente de la empresa de viajes expresó que este jueves no concretaron ventas para la final debido a que "los valores están muy elevados y son muchas horas de escala", aunque sí durante los días y semanas previas, en octavos y cuartos.

La final del Mundial entre Argentina y España se disputará este domingo desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En paralelo, desde la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo (Aevyt) de Mar del Plata, su presidente Matías González Gallis confirmó que obtuvo "seis o siete consultas cuando terminó el partido", lo que se duplicó en otras agencias, y destacó que "a la gente no le importa nada, quiere viajar o viajar".

En esa línea, aseguró que en esta instancia "no les interesa si no consiguen alojamiento o entradas", sino que los hinchas apuntan a "estar allá y ver sin consiguen reventa", a la vez que subrayó que "quieren ir cueste lo que cueste".

Por su lado, el titular de la Aevyt sostuvo que las ofertas de Aerolíneas "volaron" y se refirió a otras alternativas: "Hay compañías aéreas que realizan conexiones en Santiago de Chile, San Pablo o Bogotá para ir a Nueva York y los pasajes rondan los 1.900 y 2.500 dólares, pero las escalas son larguísimas, de ocho o doce horas".

En último lugar, señaló que ofrecen paquetes de tres noches con alojamiento, traslados y entrada al estadio que cuestan "de 13.000 dólares para arriba", que sería una de las opciones "más económicas".