Robó una bicicleta de una casa, quedó grabado y lo detuvieron
Sucedió el viernes a la noche en Batán. Se le formó una causa por hurto y violación de domicilio. Deberá declarar en Tribunales.
21 de Marzo de 2026 10:34
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 45 años que el viernes a la noche sustrajo una bicicleta del interior de una vivienda en Batán y fue captado por las cámaras de seguridad del inmueble, fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en el complejo penitenciario.
Una mujer de 42 años denunció la sustracción de su bicicleta marca Nordic MTB que estaba en el hall de su vivienda en Colectora y calle 35 de Batán. El hecho quedó registrado y la víctima aportó las filmaciones para intentar identificar al autor.
Lo encontraron con la bicicleta
A partir de la difusión del hecho y tareas realizadas, se recibió información sobre la posible ubicación del sospechoso en inmediaciones de calles 126 y 135 de Batán. Personal policial se dirigió al lugar e interceptó a un hombre que transportaba una bicicleta con características coincidentes a la sustraída.
Al confirmar que era el rodado sustraído, el sujeto de 45 años fue aprehendido y trasladado a la comisaría octava donde labraron las actuaciones correspondientes.
El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de causa por los delitos de hurto y violación de domicilio y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
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