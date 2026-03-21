Robó una bicicleta de una casa, quedó grabado y lo detuvieron

Un hombre de 45 años que el viernes a la noche sustrajo una bicicleta del interior de una vivienda en Batán fue captado por las cámaras.

Un hombre de 45 años que el viernes a la noche sustrajo una bicicleta del interior de una vivienda en Batán y fue captado por las cámaras de seguridad del inmueble, fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en el complejo penitenciario.



Una mujer de 42 años denunció la sustracción de su bicicleta marca Nordic MTB que estaba en el hall de su vivienda en Colectora y calle 35 de Batán. El hecho quedó registrado y la víctima aportó las filmaciones para intentar identificar al autor.



Lo encontraron con la bicicleta

difusión del hecho

ubicación del sospechoso

e interceptó a un hombre que transportaba una bicicleta

trasladado a la comisaría octava

A partir de lay tareas realizadas, se recibió información sobre la posibleen inmediaciones de calles 126 y 135 de Batán. Personal policial se dirigió al lugarcon características coincidentes a la sustraída.Al confirmar que era el rodado sustraído, el sujeto de 45 años fue aprehendido ydonde labraron las actuaciones correspondientes.



El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de causa por los delitos de hurto y violación de domicilio y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.