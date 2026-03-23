Recuperan una bicicleta robada y detienen a un hombre en ruta 2

La policía al detener al ladrón de la bicicleta sustradía en la localidad de Vivoratá.

Un hombre de 34 años fue aprehendido en el marco de una causa por hurto y encubrimiento, luego de ser sorprendido circulando con una bicicleta que había sido sustraída minutos antes en la localidad de Vivoratá.

El episodio se inició cuando una mujer de 41 años se presentó en la dependencia policial para denunciar que le habían robado su bicicleta tipo mountain bike, la cual se encontraba fuera de su domicilio, ubicado sobre la calle San Martín sin número.

A partir del aviso, efectivos de la zona implementaron un rápido operativo de búsqueda en las inmediaciones. Fue así como lograron localizar a un hombre que se desplazaba a bordo del rodado denunciado sobre la ruta 2, a la altura del kilómetro 360, en dirección a Mar del Plata.

El sujeto aprehendido por la policía bonaerense en ruta 2.

Ante esta situación, el sujeto fue interceptado y aprehendido en el lugar, procediéndose además a la incautación de la bicicleta sustraída. La intervención quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, desde donde se avaló el procedimiento y se dispuso la notificación de la formación de la causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal.

Por otra parte, el rodado fue exhibido y posteriormente restituido a su propietaria. En tanto, el imputado fue trasladado y alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.