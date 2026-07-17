Carlos López Silva vuelve al Emder: será nombrado como N°2 del ente deportivo

Carlos López Silva en 2019, cuando se desempeñaba como presidente del Emder durante la gestión de Arroyo.

El expresidente del Emder durante el tramo final del gobierno de Carlos Arroyo, Carlos López Silva, volverá a ser funcionario del ente deportivo tras ser propuesto al Concejo Deliberante por el intendente Agustín Neme. Estará a cargo de la Dirección General de Política Deportiva, tras la salida de Alejandra Urquía.

La novedad se conoció primero a través de un proyecto de ordenanza elevado en las últimas horas por Neme ante el Concejo Deliberante, dado que la designación de funcionario en los entes descentralizados debe contar con el acuerdo del órgano legislativo.

Tras el aval dado por Recalt, Neme se apresta a firmar la designación de López Silva.

Luego, y para minimizar los tiempos, el acuerdo se hizo efectivo a través de un decreto ad referéndum del titular del Cuerpo, el libertario Emiliano Recalt, que deberá ser convalidado por el resto de los concejales, pero que evita el tratamiento habitual de un expediente, que suele demorarse semanas. Ahora, se espera que en las próximas horas el nombramiento se haga efectivo a través de un decreto del intendente Neme.

La premura en la designación está en que el miércoles 15 de julio se hizo efectiva la renuncia presentada en junio por Alejandra Urquía, para acogerse a los beneficios del régimen jubilatorio.

López Silva fue un importante funcionario de Carlos Arroyo durante el primer gobierno de Cambiemos.

López Silva es un dirigente deportivo con una extensa trayectoria vinculada al rugby marplatense y ya ocupó la presidencia del Emder entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019, durante la gestión del exintendente Carlos Arroyo, cuando reemplazó a Guillermo Volponi, siendo hasta ese entonces el vice del ente.

El director general de Política Deportiva es el segundo funcionario de mayor jerarquía dentro del Emder, detrás del presidente del ente, Sebastián D'Andrea, y tiene a su cargo la coordinación de las políticas deportivas que impulsa el municipio. Su arribo al ente se da en un momento de extrema sensibilidad, en el marco de los debates públicos -y con ribetes judiciales- en torno a la licitación de los estadio José María Minella y el Polideportivo.