EN VIVO Aldosivi da el golpe en Salta y le gana bien a River 2 a 0

Aldosivi pegó fuerte, gana 2 a 0 y le genera un dolor de cabeza a Coudet que hizo dos cambios.

17 de Julio de 2026 21:52

MINUTO A MINUTO

12' PT Un remate desde afuera quedó boyando, Cordero no pudo pero Tomás Fernández definió ante Beltrán y abrió la cuenta.

30' PT A pura contundencia, el conjunto de Israel Damonte llegó a puro toque y metió el segundo con un buen toque de NIcolás Cordero.

40' PT Coudet hace dos cambios: Mauro Arambarri y Lucas Beltrán reemplazaron a Meza y Vera.