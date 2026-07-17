EN VIVO Aldosivi da el golpe en Salta y le gana bien a River 2 a 0
Primer tiempo perfecto del "tiburón", que casi no sufrió y pegó fuerte las veces que llegó. Coudet hizo dos cambios.
17 de Julio de 2026 21:52
Por Redacción 0223
PARA 0223
MINUTO A MINUTO
12' PT Un remate desde afuera quedó boyando, Cordero no pudo pero Tomás Fernández definió ante Beltrán y abrió la cuenta.
30' PT A pura contundencia, el conjunto de Israel Damonte llegó a puro toque y metió el segundo con un buen toque de NIcolás Cordero.
40' PT Coudet hace dos cambios: Mauro Arambarri y Lucas Beltrán reemplazaron a Meza y Vera.
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