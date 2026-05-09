La alerta continúa en Mar del Plata y el momento más crítico se espera hacia el mediodía
Con fuertes vientos y lluvias que siguen desde la madrugada, las autoridades refuerzan las medidas de prevención.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de una intensa madrugada de lluvias y fuertes vientos, el clima no da tregua. La alerta meteorológica continúa este sábado y las condiciones más severas se esperan hacia el mediodía, con ráfagas intensas. El Servicio Meteorológico Nacional prevé vientos que podrían alcanzar los 70 km/h. Desde el Municipio se establecieron medidas de prevención tras los casi 100 reclamos que recibió Defensa Civil.
La mañana comenzó con lloviznas constantes, una temperatura de 9 grados y vientos del sur, en una jornada con 87% de humedad, según el organismo nacional. Para este sábado se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 10, con temperaturas bajas que acompañan el escenario de alerta.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alerta meteorológica, que descendió de nivel naranja a amarillo, continuará hasta la tarde. El período de mayor intensidad se registraría al mediodía, cuando las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h en toda la Costa Atlántica. Además, se prevén vientos del sudoeste de hasta 50 km/h. Aunque el organismo anticipa que las lluvias y chaparrones aislados tenderán a disminuir después del mediodía, la acumulación de agua en distintos sectores de la ciudad mantiene en alerta a los vecinos. Desde la Municipalidad de General Pueyrredon advirtieron que la combinación de los fuertes vientos con las lluvias acumuladas agrava el escenario, ya que desde el viernes se registraron más de 100 milímetros de agua en la ciudad, lo que obliga a extremar las medidas de precaución.
Para el domingo se espera una mejora en las condiciones del tiempo, luego de varios días que dejaron numerosos inconvenientes en la ciudad. El pronóstico anticipa una mínima de 5 grados y una máxima de 13, con cielo parcialmente nublado y vientos que podrían alcanzar los 41 km/h.
Recomendaciones ante la alerta amarilla
- Evitar circular por la vía pública, salvo que sea estrictamente necesario.
- Asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas.
- No sacar la basura fuera del horario permitido
- Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107
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