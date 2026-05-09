La alerta continúa en Mar del Plata y el momento más crítico se espera hacia el mediodía

Después de una intensa madrugada de lluvias y fuertes vientos, el clima no da tregua. La alerta meteorológica continúa este sábado y las condiciones más severas se esperan hacia el mediodía, con ráfagas intensas. El Servicio Meteorológico Nacional prevé vientos que podrían alcanzar los 70 km/h. Desde el Municipio se establecieron medidas de prevención tras los casi 100 reclamos que recibió Defensa Civil.

Advirtieron que la acumulación de más de 100 milímetros de agua agrava el impacto de los fuertes vientos.

La mañana comenzó con lloviznas constantes, una temperatura de 9 grados y vientos del sur, en una jornada con 87% de humedad, según el organismo nacional. Para este sábado se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 10, con temperaturas bajas que acompañan el escenario de alerta.



El período de mayor intensidad se registraría al mediodía, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h en la Costa Atlántica.

Servicio Meteorológico Nacional,

nivel naranja a amarillo

ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h

vientos del sudoeste de hasta 50 km/h

la acumulación de agua en distintos sectores de la ciudad mantiene en alerta a los vecinos.

Municipalidad de General Pueyrredon

100 milímetros de agua en la ciudad,

Luego de varios días de inestabilidad y numerosos reclamos a Defensa Civil, el pronóstico anticipa una mejora del tiempo para el domingo.

domingo se espera una mejora en las condiciones del tiempo,

cielo parcialmente nublado

Según ella alerta meteorológica, que descendió de, continuará hasta la tarde. El período de mayor intensidad se registraría al mediodía, cuando lasen toda la Costa Atlántica. Además, se prevén. Aunque el organismo anticipa que las lluvias y chaparrones aislados tenderán a disminuir después del mediodía,Desde laadvirtieron que la combinación de los fuertes vientos con las lluvias acumuladas agrava el escenario, ya que desde el viernes se registraron más delo que obliga a extremar las medidas de precaución.Para elluego de varios días que dejaron numerosos inconvenientes en la ciudad. El pronóstico anticipa una mínima de 5 grados y una máxima de 13, cony vientos que podrían alcanzar los 41 km/h.

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