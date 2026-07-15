Somos finalistas: así se festejó en Mar del Plata el triunfo de Argentina ante Inglaterra

Así se festejó en Mar del Plata el pase de Argentina a la final de la Copa Mundial 2026.

La Selección Argentina ya instaló la costumbre: hay que sufrir, sino no vale. Pasó con Cabo Verde, con Egipto, con Suiza y, cómo no, con Inglaterra. En un partido que, como todos sabemos, no fue solamente un partido, Argentina se impuso con firmeza y consiguió, nuevamente, un lugar en la final del mundo.

Antes del pitazo final, las y los marplatenses ya se habían convocado en el monumento al General San Martín. Poco a poco se vio invadido por una multitud, gritos, bocinazos, banderas, cánticos y toda la euforia conjunta puesta al servicio del festejo. ¡Argentina es finalista!

En pleno centro marplatense se concentraron familias completas, niñas y niños eufóricos, hinchas de todas las edades. Con las caras pintadas y hasta con banderas argentinas como abrigo, miles de marplatenses se abrazaron en el monumento y se emocionaron hasta las lágrimas.





Además del centro de la ciudad, también se registraron otros focos de concentración de hinchas. En la costa, en toda su inmensidad, los autos desplegaron sus banderas y a puro bocinazo participaron del festejo.

En la intersección de la avenida Independencia y Libertad un grupo de vecinos también se acercó a celebrar. También se juntaron muchos marplatenses en la Avenida Colón y en la zona de Constitución.