Descuento imperdible en garrafas para este miércoles con Cuenta DNI

El Banco Provincia también lanzó una promoción especial con un reintegro del 100% hasta $30.000 para quienes cumplan cuatro condiciones antes del 15 de julio.

El Banco Provincia puso a disposición de los usuarios la Cuenta DNI, una herramienta 100% digital que permite abrir una cuenta bancaria de forma gratuita utilizando únicamente el número de DNI. Para activarla, solo es necesario validar la identidad y completar algunos datos personales, tras lo cual se habilita el acceso a una amplia variedad de descuentos y beneficios.

Además de las promociones, la Cuenta DNI ofrece opciones de financiación y reintegros en diferentes comercios. También permite invertir fácilmente a través de la aplicación móvil, mediante la constitución de plazos fijos que generan rendimientos sin riesgos y sin costos adicionales.

Entre los descuentos disponibles, el Banco Provincia destaca varias ofertas en el rubro alimentos, como un 25% de descuento en YPF Full con un tope semanal de reintegro de $10.000. Supermercados Día ofrece un 10% de ahorro todos los lunes de julio sin límite de reintegro, mientras que Mayorista Nini brinda un 15% de bonificación los martes con un tope semanal de $20.000. Los jubilados acceden a un 5% extra de descuento con un tope de $5.000. También, Supermercados Toledo aplica un 15% de descuento sin topes ni mínimos de compra.

Otras cadenas como La Anónima ofrecen un 10% de ahorro los miércoles con un tope de $5.000 y un descuento adicional del 5% para jubilados. Carrefour Market y Express aplican un 10% de bonificación sin tope y rebaja inmediata los miércoles. ChangoMás suma un 20% de descuento sin mínimo ni tope. Marcas reconocidas como Havanna, La Fonte D’Oro, Lucciano's, Le Park y Guolis cuentan con un 30% de beneficio, con un tope mensual de reintegro de $15.000 por comercio y por persona.

El Banco Provincia también lanzó una promoción especial con un reintegro del 100% hasta $30.000 para quienes cumplan cuatro condiciones antes del 15 de julio. Estas incluyen pagar servicios sin monto mínimo, realizar compras con Clave DNI o QR desde un saldo mínimo de $10.000, recargar el celular por al menos $5.000, comprar o vender dólares por un mínimo de U$S10, constituir un plazo fijo desde $50.000 pesos o U$S1.000 dólares, o enviar dinero por un mínimo de $25.000.

Quienes completen estos requisitos antes del jueves 15 podrán acceder al reintegro total para compras efectuadas entre el 18 y el 31 de julio, siempre que los pagos se realicen mediante Clave DNI o código QR.

El Banco Provincia también lanzó una promoción especial con un reintegro del 100% hasta $30.000 para quienes cumplan cuatro condiciones antes del 15 de julio.

Garrafas y todos los descuentos de julio