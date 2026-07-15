Descuento imperdible en garrafas para este miércoles con Cuenta DNI
La aplicación permite abrir una cuenta virtual gratis usando solo el DNI, acceder a promociones en supermercados y tiendas, y generar ingresos con plazo fijo desde el celular. Cómo acceder.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Banco Provincia puso a disposición de los usuarios la Cuenta DNI, una herramienta 100% digital que permite abrir una cuenta bancaria de forma gratuita utilizando únicamente el número de DNI. Para activarla, solo es necesario validar la identidad y completar algunos datos personales, tras lo cual se habilita el acceso a una amplia variedad de descuentos y beneficios.
Además de las promociones, la Cuenta DNI ofrece opciones de financiación y reintegros en diferentes comercios. También permite invertir fácilmente a través de la aplicación móvil, mediante la constitución de plazos fijos que generan rendimientos sin riesgos y sin costos adicionales.
Entre los descuentos disponibles, el Banco Provincia destaca varias ofertas en el rubro alimentos, como un 25% de descuento en YPF Full con un tope semanal de reintegro de $10.000. Supermercados Día ofrece un 10% de ahorro todos los lunes de julio sin límite de reintegro, mientras que Mayorista Nini brinda un 15% de bonificación los martes con un tope semanal de $20.000. Los jubilados acceden a un 5% extra de descuento con un tope de $5.000. También, Supermercados Toledo aplica un 15% de descuento sin topes ni mínimos de compra.
Otras cadenas como La Anónima ofrecen un 10% de ahorro los miércoles con un tope de $5.000 y un descuento adicional del 5% para jubilados. Carrefour Market y Express aplican un 10% de bonificación sin tope y rebaja inmediata los miércoles. ChangoMás suma un 20% de descuento sin mínimo ni tope. Marcas reconocidas como Havanna, La Fonte D’Oro, Lucciano's, Le Park y Guolis cuentan con un 30% de beneficio, con un tope mensual de reintegro de $15.000 por comercio y por persona.
El Banco Provincia también lanzó una promoción especial con un reintegro del 100% hasta $30.000 para quienes cumplan cuatro condiciones antes del 15 de julio. Estas incluyen pagar servicios sin monto mínimo, realizar compras con Clave DNI o QR desde un saldo mínimo de $10.000, recargar el celular por al menos $5.000, comprar o vender dólares por un mínimo de U$S10, constituir un plazo fijo desde $50.000 pesos o U$S1.000 dólares, o enviar dinero por un mínimo de $25.000.
Quienes completen estos requisitos antes del jueves 15 podrán acceder al reintegro total para compras efectuadas entre el 18 y el 31 de julio, siempre que los pagos se realicen mediante Clave DNI o código QR.
Garrafas y todos los descuentos de julio
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- Comercios de cercanía (Carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes. El tope es de $6.000 semanales, consumiendo $30.000.
- Gastronomía: 25% de descuento todos los días. El nuevo tope aumenta a $10.000 por semana, el cual se alcanza con un consumo de $40.000.
- YPF Full (Gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. El nuevo tope sube a $10.000 por fin de semana (se alcanza con $40.000 en consumos). Importante: este beneficio no aplica para la compra de combustibles.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Con un tope de $6.000 por semana por persona, alcanzable con compras de $15.000.
- Garrafas: 40% de descuento todos los días. Cuenta con un tope unificado de $18.000 por mes, que se rinde con $45.000 de consumo.
- Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. El tope es de $6.000 semanales (se alcanza con $15.000).
- Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. El tope mensual es de $15.000, alcanzable con $50.000 en consumos.
- Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
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