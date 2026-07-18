Como en Qatar: la FIFA confirmó qué camisetas utilizarán Argentina y España

La FIFA confirmó que la Selección Argentina utilizará la camiseta titular en la final del Mundial 2026, donde se enfrentará con España, el domingo a las 16 en el MetLife de New Jersey.

A la camiseta titular de la Selección argentina se suman el short y las medias blancas, tal como ocurrió en la final de Qatar 2022. Además, el arquero Emiliano "Dibu" Martínez usará el buzo verde, como en el partido decisivo contra los franceses hace tres años y medio, donde le atajó un mano a mano inolvidable a Randal Kolo Muani y luego se lució en los penales.

España, por su parte, también usará su indumentaria titular, que consta de su típica camiseta roja, y el short y las medias azules, mientras que su arquero, Unai Simón, vestirá completamente de celeste.

La Selección argentina llega a la gran final de este Mundial 2026 luego de darle vuelta un partidazo a Inglaterra gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos asistidos por Messi. La de este domingo será la séptima final para la "Albiceleste" en el torneo de selecciones más importante del mundo, luego de las que ganó en 1978, 1986 y 2022 y las que perdió en 1930, 1990 y 2014.

Del otro lado estará España, que viene de jugar un partido perfecto ante Francia, rival al que derrotó con un cómodo 2-0 para meterse en la segunda final de su historia. Su único antecedente en esta instancia data de Sudáfrica 2010, donde consiguieron su primera estrella al ganarle 1-0 a Países Bajos en el tiempo extra gracias al gol de Andrés Iniesta. Este será el segundo cruce entre Argentina y España en un Mundial, que se enfrentaron solo en la fase de grupos de Inglaterra 1966 y el triunfo quedó en manos del combinado de la "Albiceleste" por 2-1.