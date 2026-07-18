Un camión cargado de gaseosas se quedó sin frenos, volcó y dejó toda la ruta repleta de botellas

Un fuerte accidente de tránsito se registró en las últimas horas en el ingreso a Villa Carlos Paz, después de que un camión cargado con gaseosas se quedara sin frenos y volcara sobre la Ruta Nacional 38.

Ocurrió a la altura del kilómetro 7, en las inmediaciones del Puente Las Lajas, en el sentido de circulación Córdoba–Carlos Paz. El camión quedó de lado y dejó la ruta completamente cubierta por la mercadería.

Según medios locales, el conductor perdió el control del vehículo tras sufrir una falla en el sistema de frenos. El impacto del vuelco hizo que cientos de botellas y cajones de gaseosas quedaran desparramados sobre la ruta, interrumpiendo la circulación.

La Policía dispuso un corte total en ese tramo de la 38 y habilitó desvíos por colectora para no demorar demasiado el tránsito. El chofer del camión tiene 39 años y debió ser asistido por los servicios de emergencia en el lugar.

Más tarde fue trasladado al Hospital Sayago. Según el parte médico, sufrió traumatismos y un corte en el cuero cabelludo, aunque se encontraba fuera de peligro.