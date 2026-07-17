Una niña de 10 años perdió la vida en un grave accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Provincial 2, en la localidad de El Peligro, partido de La Plata. La víctima, identificada con las iniciales L.V., se encontraba como acompañante en un Renault Logan que era conducido por su madre, María Gabriela Spampinato.

El vehículo colisionó violentamente con una Ford Ranger, al mando de Daniel Reyes Benítez, quien intentaba cruzar la ruta en ese momento. El impacto generó daños significativos en ambos vehículos y movilizó rápidamente a un operativo de emergencia compuesto por Policía, Bomberos Voluntarios y SAME.

La niña falleció en el lugar debido a las graves lesiones sufridas. Por su parte, tanto la conductora del Renault Logan como el chofer de la camioneta resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Alejandro Korn para recibir atención médica.

Las autoridades preservaron la escena del accidente para realizar peritajes y esclarecer las circunstancias del siniestro. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 12 del Departamento Judicial La Plata, bajo la fiscalía de Fernando Padovan, que determinará las causas y responsabilidades del hecho.