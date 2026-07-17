Impactante choque en zona sur: un camión embistió a una camioneta y la destrozó

Hace instantes se registró un impactante choque en la zona Sur de la ciudad, en las inmediaciones de la calle 515 y la avenida Centeno, después de que un camión embistiera a una camioneta Ram.

El siniestro vial requirió la intervención de un móvil de Same, la Policía y Bomberos de San Patricio. Según pudo saber 0223, el conductor del camión sufrió politraumatismo y un fuerte golpe en la mandíbula, aunque se encuentra fuera de peligro.

Por su parte, el conductor de la Ram sufrió pequeños golpes que no pasaron a mayores. Aunque aún no trascendieron las causas del accidente, afortunadamente los daños fueron solo materiales.

La camioneta Ram, como puede observarse en las imágenes, quedó completamente destruida y al costado del camino. Las autoridades continúan trabajando en el lugar.