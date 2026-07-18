Atropelló y mató a un jubilado de 85 años con su moto: manejaba sin licencia

Ocurrió en 7, entre 603 y 604, en el partido de La Plata.

Un jubilado de 85 años murió después de ser atropellado por una motociclista que circulaba sin licencia de conducir en la ciudad de La Plata. Fue identificado como Hugo Mario Giménez.

El trágico accidente ocurrió el jueves alrededor de las 16 horas, en la avenida 7, entre las calles 603 y 604, en Villa Elvira. Según la reconstrucción de los hechos, Giménez cruzaba a pie y llevaba su bicicleta de la mano cuando fue embestido por la moto, una Corven Triax 150 conducida por una mujer de 40 años.

Poco después llegó al lugar personal del SAME, que trasladó de urgencia a la víctima al Hospital HIGA San Martín. Pese a los esfuerzos del equipo médico, el hombre murió por la gravedad de las lesiones sufridas.

La motociclista presentó heridas leves y se encuentra fuera de peligro. Se constató que no tenía licencia de conducir y le secuestraron la moto. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 12 del Departamento Judicial La Plata, que imputó a la conductora por el delito de homicidio culposo.