Un marplatense creó una empresa alimenticia inspirada en astronautas: este año podría facturar un millón de dólares

Cinco años atrás, el marplatense Mateo de la Rúa creó Pomona Foods, una empresa que produce alimentos liofilizados utilizando una técnica de los programas espaciales para conservar la comida de los astronautas. Hoy la startup emplea a 11 personas y este año espera alcanzar una facturación cercana al millón de dólares.

Distinto al perfil clásico del empresario gastronómico, De la Rúa estudió Ingeniería Ambiental y desarrolló su carrera en empresas multinacionales como Quilmes, Shell y The Coca-Cola Company. Esas experiencias le permitieron identificar oportunidades para reducir el desperdicio de alimentos mediante procesos industriales más eficientes.

Su apuesta fue la liofilización, una técnica que congela los alimentos y elimina casi toda su agua mediante el vacío, sin pasar por el estado líquido durante el proceso. A diferencia de la deshidratación convencional, así se conserva el sabor, el aroma, el color y las propiedades nutricionales originales, además de prolongar la vida útil de los productos por más de dos años, sin necesidad de conservantes ni cadena de frío.









Pomona Foods transforma frutas y verduras que muchas veces quedan fuera del circuito comercial por cuestiones estéticas, aunque se encuentran en perfectas condiciones para su consumo. El objetivo es convertirlas en ingredientes y snacks de alto valor agregado, reduciendo el desperdicio alimentario y optimizando la logística, gracias a la disminución del peso y el volumen de los productos.

En una primera etapa, la empresa se enfocó en el mercado industrial. Sus frutas y vegetales liofilizados comenzaron a ser utilizados por marcas como Lucciano's, Rapanui, Del Turista y del chef Damián Betular. También por cadenas hoteleras que los incorporaron en chocolates, helados y productos de pastelería.

El salto hacia el consumidor final

Con el negocio consolidado, la empresa decidió dar el salto al consumidor final con una línea de snacks saludables, como frutillas liofilizadas bañadas en chocolate. Este producto y muchos otros ya se comercializan en más de 100 dietéticas del país, tiendas online y a través de distribuidores especializados.









El crecimiento fue tal que derivó en un nuevo proyecto. Durante el 2025, De la Rúa lanzó Panthera, otra startup que aplica la misma tecnología para elaborar snacks naturales para perros y gatos. La propuesta apunta a un segmento en expansión, que parte de la demanda de alimentos premium elaborados con ingredientes mínimamente procesados.

Las dos empresas comparten la misma infraestructura industrial y un modelo de negocios basado en desarrollar tecnología propia para intervenir en distintos mercados.

El proyecto de De la Rúa refleja hoy una tendencia cada vez más fuerte en la industria alimentaria: la incorporación de la tecnología para reducir el desperdicio, optimizar logísticas y ofrecer alimentos con mayor vida útil, sin resignar ni calidad ni valor nutricional.