Dolor por el fallecimiento de un querido trabajador del Teatro Auditorium: "Hasta siempre"

Con pesar, el Teatro Auditorium despidió en las redes sociales a Fernando Zabala, un querido trabajador de la institución que falleció esta tarde en la ciudad de Mar del Plata.

"Fer fue un trabajador comprometido, un luchador incansable y gran persona. Décadas dedicadas al funcionamiento de la sala Roberto J. Payró. Su sonrisa y calidez, sus ocurrencias y las mil anécdotas por contar se van a extrañar mucho", expresaron en un comunicado las y los trabajadores del Auditorium.

"Acompañamos a su familia y amistades en este difícil momento. Hasta siempre", finalizaron en la publicación. Fernando trabajaba en la institución desde hacía muchos años y era muy querido entre sus compañeros.

Desde hace algunos años, Fernando sufría una enfermedad que lo condicionó a enfrentar tratamientos e intervenciones. Su esposa y sus tres hijos lo apoyaron en todo momento. Hoy la ciudad despide a un marplatense intachable y acompaña en el dolor a sus familiares y amigos.