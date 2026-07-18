¿Llueve o no llueve?: cómo estará el clima este sábado en Mar del Plata

Después de una semana inestable, con altas temperaturas y un cambio rotundo en el clima del viernes, este fin de semana el pronóstico del tiempo anticipa temperaturas máximas de 13 grados, cielos nublados y probabilidad de lluvias en algunos momentos de la jornada.





La mínima será de 9° y la máxima de 13°

Este sábado, previo a la final que disputará Argentina el domingo, la mañana comenzó ligeramente nublada, con una temperatura de 10 grados y una humedad del 89%, acompañada por vientos del sector sur a 26 km/h, lo que generó una sensación más fresca para quienes madrugaron este fin de semana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima de este sábado será de 9 grados, mientras que la temperatura máxima logrará alcanzar los 13 grados. El cielo permanecerá nublado durante la mañana y la nubosidad aumentará hacia la tarde. Para la noche se esperan chaparrones, con hasta un 40% de probabilidad de precipitaciones.





El domingo la temperatura mínima desciende a 6°.

Respecto al viento, no se esperan fuertes ráfagas, sin embargo soplará a velocidades de hasta 31 km/h y rotará de dirección durante la jornada, comenzando desde el sector sur hacia el este y luego al sureste.

Para el domingo, quienes alienten a la Selección desde Mar del Plata comenzarán la mañana con chaparrones, pero por la tarde las precipitaciones disminuirán, dejando un cielo parcialmente nublado, junto a una mínima de 6 grados y una máxima nuevamente de 13°.