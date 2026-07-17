Cielo gris y máxima de 15 grados: a qué hora podría llover este sábado en Mar del Plata

Tras un viernes caracterizado por el drástico cambio en el clima, el sábado se perfila como una jornada fresca y con condiciones variables en la ciudad de Mar del Plata. Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera un inicio sin lluvias, pero con desmejoramiento hacia la segunda mitad del día.

La jornada del sábado 18 de julio comenzará con el cielo mayormente nublado durante la madrugada y una temperatura de 10°C. Las probabilidades de precipitaciones en este momento del día serán de entre 0 y 10%, por lo cual no se estima que puedan aparecer lluvias aisladas. El viento soplará desde el sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Según el SMN, la tarde será el momento de mayor inestabilidad.

Por la mañana continuará el cielo nublado, la temperatura se mantendrá en 10°C y seguirá siendo muy baja la posibilidad de lluvias. En ese tramo del día el viento rotará al este, conservando la intensidad.

La tarde será el momento de mayor inestabilidad. Según el SMN, se prevén lluvias aisladas, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%. La temperatura alcanzará la máxima de 15°C y el viento rotará al sudeste, aumentando su velocidad hasta los 31 km/h.

Hacia la noche persistirá la posibilidad de lluvias aisladas, con la misma probabilidad de ocurrencia que en la tarde. La temperatura descenderá hasta los 12°C y el viento continuará predominando del sudeste, aunque perderá algo de intensidad, con valores de entre 13 y 22 km/h.

Cómo estará el tiempo en Mar del Plata mientras se desarrolla el partido por el tercer puesto del Mundial.

Quienes tengan planes al aire libre durante el sábado podrán aprovechar las primeras horas del día. La recomendación para la tarde, mientras se desarrolla el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra, es quedarse en casa o salir con abrigo y paraguas.