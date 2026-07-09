Ahí lo tenés: robó un fernet días atrás, quedó grabado y volvió al mismo comercio
El joven de 22 años fue detenido en la tarde de este jueves en un mayorista ubicado en la avenida Fortunato de la Plaza al 4700.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un joven de 22 años que días atrás había robado una botella de una bebida alcohólica fue detenido en la tarde de este jueves luego de regresar al comercio y ser reconocido por los empleados del lugar.
El episodio inicial se remonta a las 14 del sábado anterior, cuando el ladrón ingresó a un mayorista ubicado en la avenida Fortunato de la Plaza al 4700 y escondió un fernet entre sus prendas, aunque tenía una cámara de seguridad a sus espaldas y el delito quedó registrado.
A pesar de que los trabajadores no advirtieron el robo en ese momento, notaron el faltante e identificaron al delincuente, que tomó la sorpresiva decisión de volver al supermercado.
Cuando ingresó de nuevo, cinco días más tarde, fue inmediatamente reconocido por los empleados, quienes dieron aviso a las autoridades para su aprehensión.
El sujeto fue capturado por personal de la Comisaría Quinta y la Fiscalía interviniente dispuso la formación de causa por el delito de hurto, la notificación de la causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y el cumplimiento de las diligencias de rigor.
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